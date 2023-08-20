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Сегодня, 07:40

Лаксальт назад уход Захаряна потерей для «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Диего Лаксальт высказался о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Если бы у Захаряна не было потенциала для игры в ла лиге, «Реал Сосьедад» не пытался бы подписать его. Клуб покупает того, кто им нужен, кого считают необходимым, потому что знают, что игрок может принести пользу. Для «Динамо» уход Захаряна — это потеря. В последние три года он играл на постоянной основе, и, естественно, Заха был очень важен для нас. Кто следующим из россиян уедет в Европу после Захаряна? Тут будет зависеть от того, кто хочет этого, и кто будет искать футболистов. Кандидатов, которые могут поехать в Европу или в другие страны, очень много. Думаю, у «Динамо» все игроки могут быть конкурентноспособными», — приводит слова Лаксальта Metaratings.ru.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.

Захарян выступал за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/laksalt-dlya-dinamo-ukhod-zakharyana-poterya-arsen-byl-ochen-vazhen-dlya-nas-275794/
Арсен Захарян
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Диего Лаксальт
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