Лаксальт рассказал, что не покупает российские машины себе в коллекцию

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о коллекции своих автомобилей.

«Да, я действительно коллекционирую машины. Российских авто у меня нет, не коллекционирую и не покупаю их. Не могу сказать, почему», — приводит слова Лаксальт «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний уругваец провел за «Динамо» 3 матча и выполнил 1 результативную передачу.