Лапочкин: «Ничего не жду от Питаны в ЭСК, это просто одно из мнений в комиссии»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал вхождение аргентинского арбитра Нестора Питаны в состав экспертно-судейской комиссии РФС.

«Если честно, ничего не жду от Питаны. Он будет просто высказывать свою точку зрения по конкретному игровому эпизоду. Безусловно, Питана — это уровень. И это очень хорошо, что он готов сотрудничать с РФС, но это просто одно из мнений в комиссии», — цитирует Лапочкина «РБ Спорт».

РФС 22 января объявил о том, что 48-летний аргентинец вошел в экспертно-судейскую комиссию. Последнюю игру в качестве главного арбитра Питана провел в 2022 году в чемпионате Аргентины.