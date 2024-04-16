Ларин — о номинации Пиняева и Салтыкова на Golden Boy: «Заслуженно. Пусть на футбольном поле себя показывают»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос «СЭ» о попадании Сергея Пиняева и Никиты Салтыкова в число номинантов на премию Golden Boy.

«Ребята попали заслуженно. Но я на эти списки внимание не обращаю и не считаю их очень важными. Иногда они вредят. Конечно, вызывает радость от внимания к наших ребятам. Но знаю случаи, когда футболист попадает в такой список и потом нигде не играет, в том числе это касается и российских игроков. Не стоит к этому относиться как к чему-то серьезному. Думаю, не следует из этого делать шум. Пусть лучше на футбольном поле себя показывают», — сказал Ларин «СЭ».

Российские игроки попали в топ-100 кандидатов на награду — Салтыков занял 62-е место, Пиняев стал 78-м.