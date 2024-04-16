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Сегодня, 16:30

AS — о Файзуллаеве: «Москва скрывает большой талант»

Алина Савинова
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Испанское издание AS высоко оценило игру узбекского хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

Спортивная газета опубликовала на своем сайте статью про 20-летнего футболиста под заголовком «Москва скрывает большой талант».

Издание отметило прогресс Файзуллаева после его перехода в московский клуб и выделило такие навыки игрока, как умение делать хорошие маневры и оценивать обстановку в непосредственной близости, чтобы завладеть мячом.

Файзуллаев перешел в ЦСКА летом 2023 года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник сборной Узбекистана провел 24 матча за армейцев во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 11 результативных передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/moscu-esconde-a-un-gran-talento-n/
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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