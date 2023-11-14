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Сегодня, 11:15

Ранджелович заявил, что не открывал книги со школы: «Последнее из прочитанного — Библия»

Ранджелович рассказал об изучении русского языка в школе
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью с «СЭ» рассказал об изучении русского языка в школе.

— В твоих соцсетях есть фото с книгой Кена Фоллетта. А что читаешь сейчас?

— Последнее из прочитанного — Библия. На самом деле, я не особо люблю читать. Если говорить про Фоллетта, то я взял книгу исключительно ради фото, ха-ха! Признаюсь, с момента выпуска из школы я практически не читаю книги... Но обещаю, что скоро начну!

— В школе изучали русскую литературу?

— Да. И русский язык тоже. Правда, с тех пор я его подзабыл — прошло много времени, да и мне тогда казалось, что вряд ли когда-нибудь русский пригодится. Поэтому сейчас жалею, что учил его не слишком усердно. Мне бы это пригодилось в России, было бы легче адаптироваться. Надеюсь, в течение нескольких месяцев подтяну язык и заговорю по-русски.

Контракт Ранджеловича с «Рубином» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне полузащитник провел 8 игр и не отметился результативными действиями.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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