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Сегодня, 11:00

Ранджелович призвал сомневающихся легионеров приезжать в Россию: «Родители счастливы, что я здесь играю»

Ранджелович рассказал о своих сомнениях перед переходом в РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» рассказал о своих сомнениях перед переходом в РПЛ.

«Были сомнения перед переездом в Россию, но, приехав, я увидел, что все нормально, жизнь продолжается. За два года в России не возникло никаких проблем и страха. Сейчас даже младший брат живет со мной, в Казани, а родители, которые изначально тоже сомневались, счастливы, что я играю в России. Поэтому тем, кто думает над трансфером, могу посоветовать: приезжайте!» — сказал Ранджелович «СЭ».

В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды.

В этом сезоне полузащитник выступает за «Рубин». Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Урал
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