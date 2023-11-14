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Агент Хвичи: «Его раскрыл Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу»

Агент Хвичи считает, что игрока раскрыл Семин, а не Слуцкий
Ана Горшкова
Корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Агент полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии Нукри Ревишвили рассказал, когда понял, что из игрока получится топ-футболист.

«Когда он перешел в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Семин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьезно на что-то повлиял», — приводит слова Ревишвили Sport24.

22-летний Кварацхелия в феврале 2019 года перешел в «Локомотив» на правах аренды из «Рустави» до конца сезона-2018/19. За железнодорожников он сыграл 10 матчей и забил 1 гол. С клубом Хвича выиграл Кубок России и серебрянные медали чемпионата страны.

Летом 2019 года Кварацхелия заключил контракт с «Рубином», за который играл до марта 2022. В казанском клубе он провел 73 матча, забил 7 голов и отдал 18 результативных передач.

Источник: Sport24
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Юрий Семин
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