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Сегодня, 09:45

Ранджелович: «Казань намного красивее Екатеринбурга. Чувствую себя свободнее»

Ранджелович сравнил жизнь в Казани и Екатеринбурге
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» сравнил жизнь в Казани и Екатеринбурге.

— Какой город лучше — Казань или Екатеринбург?

— Екатеринбург — большой город, но он один из самых холодных в России. Мне впервые было так холодно зимой! Казань намного красивее Екатеринбурга: летом, когда была хорошая погода, посетил Кремль. Сейчас я чувствую себя намного лучше, свободнее... Как дома!

В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего за клуб 26-летний серб провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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