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РПЛ

Сегодня, 09:52

Семин назвал закономерным третье место «Динамо» после первого круга РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» и сборной России Юрий Семин высказался о третьем месте бело-голубых в турнирной таблице после первого круга РПЛ.

«Третье место в таблице — закономерно, результат для «Динамо» хороший, хотя еще есть над чем работать, — цитирует Семина ТАСС. — Чемпионат еще не закончился, и это не максимальный результат, который можно выжать из сегодняшнего состава. Предпосылки хорошие, надо только ими воспользоваться и чаще склонять ничейные матчи к победам. Если это произойдет, то во втором круге динамовцы составят конкуренцию двум лидерам».

Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 32 очками. На счету идущего вторым «Зенита» 30 очков.

В 16-м туре «Динамо» 25 ноября в гостях сыграет с ЦСКА.

Владимир Ивич и&nbsp;Марцел Личка. В топ-3 первого круга — 2 тренера-иностранца. Без еврокубков футбол в РПЛ может расти только через конкуренцию идей и школ!
Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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