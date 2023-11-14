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Сегодня, 09:25

Ранджелович рассказал, в каком клубе РПЛ мог оказаться до перехода в «Рубин»: «Все сорвалось в последний день»

Ранджелович заявил, что мог перейти в «Крылья Советов» перед трансфером в «Рубин» этим летом
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» заявил, что мог перейти в «Крылья Советов» перед трансфером в «Рубин» этим летом.

— Были ли у тебя другие варианты продолжения карьеры помимо «Рубина»?

— Да, летом поступило несколько предложений. Но все — на уровне разговоров. «Рубин» связался со мной в конце трансферного окна. И я легко принял решение.

— Правда, что одним из интересовавшихся тобой клубов были «Крылья Советов»?

— Да. Не знаю, что случилось и почему трансфер не состоялся. Все сорвалось в последний день. Но в итоге поступило лучшее предложение от «Рубина», и я ни капли не пожалел, что выбрал его. Счастлив в Казани.

Контракт Ранджеловича с «Рубином» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне полузащитник провел 8 игр и не отметился результативными действиями.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
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