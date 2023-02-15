Леандро Фернандес назвал Данни лучшим легионером в истории РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал «СЭ», кого считает лучшим легионером в истории российского чемпионата.

«Топ-1 легионер в РПЛ — Данни. Я сыграл очень много матчей с ним. Он был действительно хорош. Плюс Уилкшир, Кураньи. Очень много прекрасных легионеров выступало за «Динамо», — сказал Фернандес «СЭ».

Данни выступал за «Динамо» с января 2005 года, в августе 2008 года он перешел в «Зенит», за который выступал до июля 2017 года.

Вместе с командой из Санкт-Петербурга португалец трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок страны и по одному разу — Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.