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Сегодня, 11:50

Леандро Фернандес назвал Данни лучшим легионером в истории РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Данни.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал «СЭ», кого считает лучшим легионером в истории российского чемпионата.

«Топ-1 легионер в РПЛ — Данни. Я сыграл очень много матчей с ним. Он был действительно хорош. Плюс Уилкшир, Кураньи. Очень много прекрасных легионеров выступало за «Динамо», — сказал Фернандес «СЭ».

Данни выступал за «Динамо» с января 2005 года, в августе 2008 года он перешел в «Зенит», за который выступал до июля 2017 года.

Вместе с командой из Санкт-Петербурга португалец трижды становился чемпионом России, два раза выигрывал Кубок страны и по одному разу — Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА.

Мигель Данни
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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