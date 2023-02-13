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Фернандес: «Кокорин был техничнее, Смолов более мощным»

Фернандес поделился мнением о том, кто был талантливее — Кокорин или Смолов
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением о том, кто был талантливее — Александр Кокорин или Федор Смолов, оба игравшие за московский клуб.

«Оба были молодыми талантами «Динамо». Александр был техничнее, а Федор более мощным. Это были отличные молодые российские нападающие, но по таланту нельзя их сравнивать», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Федор Смолов является воспитанником «Динамо», в котором играл с 2007 по 2015 год и куда вернулся в 2022 году. Александр Кокорин перешел в «Динамо» из «Локомотива» в 2008 году и покинул его в 2015 году.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-13-leandro-fernandes-kokorin-byl-tekhnichneye-smolov-boleye-moshchnym-no-po-talantu-nelzya-ikh-sravnivat
Александр Кокорин
Федор Смолов
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ФК Динамо (Москва)
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