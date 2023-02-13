Фернандес: «Кокорин был техничнее, Смолов более мощным»

Фернандес поделился мнением о том, кто был талантливее — Кокорин или Смолов

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес поделился мнением о том, кто был талантливее — Александр Кокорин или Федор Смолов, оба игравшие за московский клуб.

«Оба были молодыми талантами «Динамо». Александр был техничнее, а Федор более мощным. Это были отличные молодые российские нападающие, но по таланту нельзя их сравнивать», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Федор Смолов является воспитанником «Динамо», в котором играл с 2007 по 2015 год и куда вернулся в 2022 году. Александр Кокорин перешел в «Динамо» из «Локомотива» в 2008 году и покинул его в 2015 году.