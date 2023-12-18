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Лепехин прокомментировал информацию о возможном уходе Вендела зимой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал информацию о возможном уходе Вендела зимой.

«Зенит» по-любому останется фаворитом чемпионата. Но если Вендел уйдет, то в той или иной степени это скажется на команде. Прогнозировать не буду, но нужно сказать, что Вендел определяет результат сейчас в «Зените». Он один из ключевых игроков. Но стоит отметить, что если человек не хочет играть, то не нужно его насильно заставлять. Уговаривать не надо. Это тупиковый путь. Дело в том, что в таком случае футболист будет немотивированным. Когда все хорошо у команды, то и он выглядит великолепно. А когда какие-то проблемы, то ему все равно. Он тоже не будет стремиться решать их. Человек, не переживающий за результат, не будет в сложной ситуации помогать его добывать. Если взять исключительно его навыки, то Вендел — один из лучших игроков в РПЛ. Когда он в хорошем настроении, он может в одиночку решить исход матча. Его индивидуальное мастерство на высоте, тут не поспоришь», — приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

По информации Gala News, «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на бывшего игрока «Шахтера» Тете.

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005517512_lepehin_-_o_vendele_esli_chelovek_ne_hochet_igrat_to_ne_nujno_ego_nasilno_zastavlyat
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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