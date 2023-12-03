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Лепехин: «Я не понимаю, почему мы играем в футбол в декабре»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин считает, что в России стоит вернуться к системе проведения соревнований по системе «весна-осень».
«Я не понимаю, почему мы играем в футбол в декабре. У нас такой климат, что в это время года часто выпадает снег и на улице стоит минусовая температура. Я, конечно, понимаю, что цель была в том, чтобы клубам было проще выступать в еврокубках? Но улучшились ли за тот период результаты наших команд там? В Швеции, Норвегии и Дании играют по системе «весна-осень» и это им не мешает участвовать в еврокубках, да и нам такой график раньше не мешал.

У нас также есть Первая лига и Вторая. Хорошо, что хотя бы во Второй додумались изменить календарь, посмотрим на итоговые результаты этих изменений, ведь там довольно запутанный регламент сейчас.

Летом же у нас клубы отдыхают, когда погода позволяет играть. А зимой мы каждый год мучаемся и переносим матчи. Зачем это? Нам нужно возвращаться на систему «весна-осень» и не создавать себе проблем. Впрочем, я не думаю, что этот переход состоится в ближайшее время, ведь сигналов для этого не видно», — цитирует «РБ Спорт» Лепехина.

В российском футболе переход на систему «осень-весна» начался в 2011 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-nam-nuzhno-vozvrashhat-sya-na-sistemu-vesna-osen/
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
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