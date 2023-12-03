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Сегодня, 02:44

Нагорных— о решении «Локомотива» отложить создание второй команды: «Пока нет в этом необходимости»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объяснил решение клуба отложить создание второй команды.

«Недостаточное количество спортсменов сегодня для укомплектования, по-прежнему дефицит игроков создает возможности использовать как вторую команду молодежную команду. Молодежная команда в этом году у нас стала победителем молодежного первенства страны, в пятницу вручили медали, поэтому пока мы это решение отложили на год. Ситуация будет в российском футболе меняться, и вторая команда у нас будет, но сегодня провели несколько мозговых штурмов со специалистами, пока договорились отложить это решение. Пока нет в этом необходимости, она появится обязательно, мы это сделаем, но немного позже», — цитирует ТАСС Нагорных.

«Локомотив» 23 ноября объявил, что вопрос возрождения «Казанки» отложен на год. Планировалось, что «Казанка» будет воссоздана с сезона-2024/25 и станет выступать во второй лиге.

Команда существовала с 2017 по 2022 год. До этого она называлась «Локомотив-2» и играла в первенствах России с 2008 по 2014 год.

Источник: https://tass.ru/sport/19440249
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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