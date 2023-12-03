Гладилин: «Фаворит матча — «Ахмат»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает «Ахмат» фаворитом матча 17-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Будет очень сложный тяжелый матч. «Спартак» сможет добиться результата только при полной самоотдаче и максимальной мобилизации. «Ахмат» находится в тяжелом турнирном положении и играет дома. Ему необходимо брать очки. Так что игра будет очень сложной. Будет много борьбы и самоотдачи. Кто лучше использует свои моменты, тот и победит. Фаворит этого матча — «Ахмат», а почему — я объяснил выше», — цитирует Metaratings.ru Гладилина.

Матч «Ахмат» — «Спартак» пройдет в Грозном в воскресенье, 3 декабря. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.