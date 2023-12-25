Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Лепихин рассказал, что его впечатлила игра Алипа в 2023 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, чья игра в составе петербуржцев его впечатлила.

«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент — основной игрок «Зенита». Произвела ли на мена впечатление игра Кассьерры? Он еще до «Зенита» хорошо себя проявлял в «Сочи». В «Зените» забивать проще, поэтому его игра меня не удивила», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний казахстанец провел 23 матча и заработал 4 желтые карточки.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-v-2023-godu-vpechatlila-igra-alipa/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
1
0
Читайте также
Портал Chess.com забанил Крамника за борьбу с читерством
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мостовой: «Зарема многое стала понимать, потому что читает высказывания сильных футболистов»

O Globo: аренда Ренана у «Зенита» является наиболее привлекательным вариантом для «Реала»