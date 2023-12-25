Лепихин рассказал, что его впечатлила игра Алипа в 2023 году

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин рассказал, чья игра в составе петербуржцев его впечатлила.

«Не могу сказать, чтобы кто-то очень сильно впечатлил в составе «Зенита», за исключением Алипа. Он больше года в команде, и раньше Нуралы очень редко выходил в стартовом составе. Нельзя сказать, что он у кого-то выигрывал конкуренцию. В этом году Алип абсолютно заслуженно получал игровое время и в каждом матче подтверждал, что он на данный момент — основной игрок «Зенита». Произвела ли на мена впечатление игра Кассьерры? Он еще до «Зенита» хорошо себя проявлял в «Сочи». В «Зените» забивать проще, поэтому его игра меня не удивила», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний казахстанец провел 23 матча и заработал 4 желтые карточки.