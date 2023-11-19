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Сегодня, 01:05

Личка поделился эмоциями от выхода на поле в матче с 2DROTS: «Будто вернулся на 20 лет назад»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над 2DROTS (2:1) в товарищеском матче, который прошел 18 ноября.

Чешский специалист сам на несколько минут выходил на поле в первом тайме.

«Эмоции хорошие. Было здорово провести на поле 8 минут: я будто вернулся на 20 лет назад, когда еще был профессиональным футболистом. И атмосфера была просто супер», — цитирует Личку официальный сайт бело-голубых.

После окончания встречи прошла серия буллиталити, победу в которой также одержало «Динамо» (4:3).

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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