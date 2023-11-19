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Сегодня, 05:59

Гладилин: «Спартаку» тоже следует сыграть с командой из Медиалиги, это было бы интересно»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин подвел итоги товарищеского матча между «Динамо» и 2DROTS (2:1).

«Правильно сделали, что провели такую игру. На стадионе была позитивная атмосфера. Личка даже вышел на поле, он большой молодец. Во время паузы в РПЛ на игры сборных проводить какие-то серьезные контрольные матчи не стоит, а вот подобного рода шоу вполне допустимы. Ребята расслабились, а болельщики получили удовольствие. Это словно масштабная двухсторонняя игра с допуском болельщиков. «Спартаку» тоже следует сыграть с командой из Медиалиги в подобном формате, это было бы интересно», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Динамо» сыграло в экспериментальном составе, несколько минут за команду отыграл главный тренер бело-голубых Марцел Личка. Победный гол за «Динамо» забил 19-летний защитник Леон Зайдензаль. Еще одним голом отличился защитник бело-голубых Роберто Фернандес. Единственный гол 2DROTS в активе Станислава Манаева.

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.

 
&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;2DROTS&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Личка на поле, месть за ЦСКА, 22 тысячи на трибунах: «Динамо» обыграло 2DROTS

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-tozhe-sleduet-sy-grat-s-komandoj-iz-medialigi/
ФК 2Drots
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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