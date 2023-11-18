Иван Лепский: «Игрок Марцел Личка пригодился бы «Динамо»

Футболист «Динамо» Иван Лепский поделился эмоциями от товарищеского матча с 2DROTS (2:1).

«Все отлично, 2DROTS — хорошая команда. Мы получили много эмоций. Спасибо болельщикам, что пришли. Они хорошо выступают в МФЛ, Кубке России. Уровень очень хороший. Счет 2:1, но нам было непросто. Марцел не потерял ни одного мяча, поэтому он хороший форвард. Конечно, он бы пригодился «Динамо», — приводит слова Лепского «РБ Спорт».

После окончания основного времени прошла серия буллиталити, в которой сильнее также оказались игроки «Динамо» — 4:3.