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13 марта, 22:51

Личка признался, что его удивила отставка Ивича из «Краснодара»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на увольнение сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

«Меня удивила отставка Ивича. За год, когда он работал в «Краснодаре», команда лидировала в первой части сезона, забивала голы и хорошо играла. Да, не получилось в трех играх добиться того результата, которого хотели, и поэтому поменяли тренера... Это может быть спад, ничего страшно. Команда играла хорошо, дисциплинированно. Нужно смотреть, как игроки будут реагировать на это. Придет новый тренер и будет показывать свои методики игры и свои мысли. Это тоже может влиять на команду. Это был для меня большой сюрприз. Вообще не ожидал, что тренер Ивич может быть уволен после вчерашнего матча, который проиграли», — сказал Личка.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича с поста главного тренера команды. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

Ранее «Краснодар» потерпел поражение от «Химок» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (0:2) и вылетел из турнира.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Марцел Личка
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