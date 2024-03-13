Семак: «Ивич — настоящий профессионал, но есть руководители, которые принимают решения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает об отставке Владимира Ивича из «Краснодара».

— Вашего коллегу Личку спросили, как он воспринял отставку главного тренера «Краснодара» Ивича. Как вы воспринимаете, что у вашего конкурента произошла такая перемена?

— Что касается моего отношения. Очень хорошая команда и очень хорошую работу провел главный тренер. То, что он делал, безусловно заслуживает уважения. Но есть руководители, которые принимают решения, исходя из тех или иных своих соображений. Естественно, я также человек, который на контракте — сегодня работаешь, завтра не работаешь. Потому что решение принимают те люди, которые управляют клубом. Наше дело выполнять свою работу на сто процентов. Ивич, безусловно, один из тех, кто сделал хорошую работу, он настоящий профессионал.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича с поста главного тренера команды. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.