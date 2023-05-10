Личка рассказал о своем отношении к критике в Чехии за то, что он остался работать в России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о своем отношении к критике в его адрес в Чехии за то, что он остался работать в России в то время, как большинство европейских футболистов и тренеров оттуда уехали.

— Не читаю то, что люди пишут по этому поводу. Каждый имеет право думать так, как хочет. Я свободный человек, работаю там, где желаю, и живу там, где мне комфортно. А кто хочет сказать, что я плохой, потому что работаю в России, имеют полное право на это. Могу сказать такому человеку, что принимаю его мнение, но сам считаю иначе. Если мне в России станет плохо, поеду в Турцию. Мне нравится Стамбул — большой, интересный, красивый город.