Личка сравнил Сычевого и Агаларова

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка объяснил, за счет чего так «выстрелил» в этом сезоне нападающий его команды Владимир Сычевой.

— А в чем заключается феномен Сычевого? И есть ли он — этот феномен?

— Этот парень сделал себя сам. Сам вытащил себя на тот уровень, на котором сейчас находится. Я его впервые увидел, когда он играл за омский «Иртыш». Мы уже тогда хотели с Димой Андреевым (спортивный директор «Оренбурга». — Прим. «СЭ») пригласить Вову в «Оренбург». Начали за ним пристально следить, но он остался в Омске до лета. В первый год в «Оренбурге» ему было непросто. Он нечасто проходил в состав.

— Почему?

— У нас были Фамейе и Воробьев. Но Сычевой нормально воспринимал ситуацию, постепенно прибавлял. Забил шесть мячей. Он много работает на тренировках. Остается на поле после занятий, отшлифовывает завершение атак. У него глаза горят! Парень хочет расти. И сейчас ему воздается за длительную пахоту. Я часто говорю своим игрокам: «Если ты сегодня не вышел на поле, это не значит, что через два года ты не окажешься в «Спартаке». Все зависит исключительно от тебя, от твоих амбиций и способности к ежедневному труду. Если хочешь выйти из зоны комфорта, все реально. Если не намерен ее покидать, то завтра будешь играть в ФНЛ, а через пару лет забудешь про футбол».

— Скептики считают, что Сычевой — это бомбардир на один сезон, и нередко сравнивают его с Гамидом Агаларовым.

— Сейчас я, конечно, не могу с полной уверенностью сказать, что Сыч будет исправно забивать и в следующем году. В жизни все бывает. Никто не знает, что случится завтра... Но пока Вова подтверждает свой уровень. Он — в гонке бомбардиров, попал в расширенный список сборной России. Это уже о чем-то говорит. Ему надо понимать, что в футболе важна стабильность. Если в этом сезоне он забьет 15-17 голов, то в следующем нельзя снижать планку. А сравнение с Агаларовым не совсем корректное.

— Почему?

— Не считаю Агаларова слабым нападающим, который случайно стал лучшим бомбардиром РПЛ. Нет! Просто «Уфа» старалась играть на контратаках. Такой футбол идеально подходил Гамиду. «Ахмат» сейчас играет в другой манере. Может быть, Агаларов пока не подстроился под этот стиль. Многое же зависит еще и от команды. Есть такое понятие — «своя команда». Но на первом плане однозначно стоит желание самого футболиста. Готов ли он выходить из зоны комфорта?

После 16 туров сезона-2022/23 в чемпионате России форвард оренбуржцев Владимир Сычевой занимает второе место в списке лучших бомбардиров с 11 голами.

Агаларов стал лучшим бомбардиром сезона-2021/22 в РПЛ с 19 голами.