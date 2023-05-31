Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:39

Личка заявил, что ему не звонили из «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о своем будущем.

«Мое будущее? Я остаюсь в «Оренбурге», у меня контракт. Никто мне не звонил. «Динамо» тоже не звонило. Сейчас играем последний матч, затем я улетаю домой на три недели в отпуск», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Марцел Личка был назначен на пост главного тренера «Оренбурга» летом 2020 года. Под его руководством южноуральский клуб по итогам сезона-2021/2022 пробился в РПЛ. В нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» провел 29 матчей и набрал 43 очка, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-nikto-iz-dinamo-mne-ne-zvonil/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Медведев проиграл по бразильской системе. Обидное фиаско россиянина на «Ролан Гаррос»
Прощай, солярка: почему дизельные машины теряют популярность
Профессор из США заявил о 100% вероятности посещения Земли пришельцами
Авиация РФ нанесла удар по 1-й бригаде спецназначения Украины
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» может расторгнуть контракт с защитником Сорокиным

ЦСКА призвал болельщиков на последний домашний матч для Щенникова в составе команды