Личка заявил, что ему не звонили из «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на вопрос о своем будущем.

«Мое будущее? Я остаюсь в «Оренбурге», у меня контракт. Никто мне не звонил. «Динамо» тоже не звонило. Сейчас играем последний матч, затем я улетаю домой на три недели в отпуск», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Марцел Личка был назначен на пост главного тренера «Оренбурга» летом 2020 года. Под его руководством южноуральский клуб по итогам сезона-2021/2022 пробился в РПЛ. В нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» провел 29 матчей и набрал 43 очка, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.