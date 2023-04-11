Личка заявил, что не понимает жалобы коллег на синтетическое поле «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка признался, что не понимает жалоб коллег на игры против его команды на синтетическом поле, учитывая тот факт, что сам «Оренбург» находится в еще более невыгодном положении.

«У нас легких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика. Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 — на натуральном. Причем мы в домашних играх не идем на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас все честно. Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.