Личка заявил, что не понимает жалобы коллег на синтетическое поле «Оренбурга»

Сегодня, 13:24
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка признался, что не понимает жалоб коллег на игры против его команды на синтетическом поле, учитывая тот факт, что сам «Оренбург» находится в еще более невыгодном положении.
«У нас легких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика. Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 — на натуральном. Причем мы в домашних играх не идем на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас все честно. Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать», — приводит слова Лички Sport24.
После 22 туров «Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.