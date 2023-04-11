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Сегодня, 13:18

Корнеев: «Ренан часто заигрывается и рискует не по делу, но у него большой потенциал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об игре защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана.

«В той ситуации Ренан не должен был отдавать мяч Венделю, поскольку около партнера уже был прессингующий соперник. У него бывают такие ошибки: он часто заигрывается и рискует не по делу. Тем не менее, этот защитник мне очень нравится. Я вижу в нем большой потенциал. Он рослый, достаточно быстрый и очень хорош в работе с мячом», — цитирует Корнеева Betonmobile.ru.

19-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе этого года. С того момента он провел 5 матчей в РПЛ, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://betonmobile.ru/igor-korneev-renan-inogda-dopuskaet-oshibki-no-u-nego-bolshoy-potentsial
Игорь Корнеев
Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
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