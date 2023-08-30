«Лилль» предложил «Спартаку» 11 миллионов евро за трансфер Денисова

«Лилль» предложил «Спартаку» 11 миллионов евро за трансфер полузащитника Даниила Денисова, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать «Лиллю» в переходе футболиста.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил, что Денисовым и полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым интересуется топ-клуб из Франции. Однако агент игрока красно-белых Александр Маньяков не подтвердил эту информацию.

Денисов находится в структуре «Спартака» с 2019 года, за основную команду красно-белых он дебютировал в 2021 году. Всего 20-летний полузащитник провел 57 матчей за московский клуб, в которых забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.