Игрок «Краснодара» Литвинов: «Судья не объяснил ничего, просто дал красную карточку»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов высказался о собственном удалении в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Я не знаю, как судьи трактуют. Показывает там судье игрок ЦСКА, он держится рукой за голеностоп, а совсем не туда, куда я ему попал. К тому же, было видно, что я первым попал по мячу. Не я должен говорить, правильно или неправильно удаление. Но мне кажется, что я убирал ногу, высокая нога была. Ну ладно, если бы я играл по прямой, но там ведь не так. Судья не объяснил ничего. Просто дал красную карточку, я ушел. Не совсем понимаю, почему не показали с нескольких камер момент. С одной камеры одно видно, с другой — другое», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

После этой игры ЦСКА сохранил вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Краснодар» идет шестым, имея в активе 47 очков.

22-летний Литвинов в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей в составе краснодарской команды.