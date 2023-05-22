Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Литвинов прокомментировал закрытие «Спартака-2»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что думает о закрытии «Спартака-2». Футболист является воспитанником московского клуба.

— «Спартак-2» — вам помогло, что вы прошли через эту школу?

— Конечно, помогло! Это была отправная точка в большой футбол для меня. Большая разница между основной командой и второй — промежуточная точка.

— Какой матч принципиальнее: против ЦСКА или «Зенита»?

— Нельзя говорить, что какие-то игры важные или неважные — все игры нужны выигрывать. Наша задача — занимать высокие места. Без разницы, какая команда играет против нас — ЦСКА или «Нижний Новгород». Дерби против красно-синих добавляет интереса к игре — это точно, — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Вчера, 21 мая, «Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) в московском дерби матча 28-го тура РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-litvinov-esli-chestno-cudejstvo-v-derbi-by-lo-top-arbitr-ne-isportil-igru/
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Не думал, что на такое способен». Медведев покорил Рим и впервые стал чемпионом на грунте
«Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ
Блогер Роман Протасевич сообщил о помиловании
Гладков заявил об обстреле Белгородской области ВСУ на протяжении нескольких часов
Пашинян назвал условие признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковтун считает, что судьба серебряных медалей РПЛ решится в последнем туре

Кордоба заявил, что с «Зенитом» можно бороться за чемпионство