Литвинов прокомментировал закрытие «Спартака-2»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что думает о закрытии «Спартака-2». Футболист является воспитанником московского клуба.

— «Спартак-2» — вам помогло, что вы прошли через эту школу?

— Конечно, помогло! Это была отправная точка в большой футбол для меня. Большая разница между основной командой и второй — промежуточная точка.

— Какой матч принципиальнее: против ЦСКА или «Зенита»?

— Нельзя говорить, что какие-то игры важные или неважные — все игры нужны выигрывать. Наша задача — занимать высокие места. Без разницы, какая команда играет против нас — ЦСКА или «Нижний Новгород». Дерби против красно-синих добавляет интереса к игре — это точно, — цитирует Литвинова «РБ Спорт».

Вчера, 21 мая, «Спартак» обыграл ЦСКА (2:1) в московском дерби матча 28-го тура РПЛ.