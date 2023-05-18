КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая, 11:00

Литвинов рассказал о влиянии «Спартака-2» на его карьеру и выразил надежду, что клуб восстановят

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал в интервью «СЭ» о влиянии «Спартака-2» на его карьеру и выразил надежду, что «двойку» восстановят.

— Много ли тебе дала «двойка», сгладила ли переход из юношеского футбола во взрослый? И как ты отнесся к тому, что вторую команду в «Спартаке» закрыли?

— Конечно, очень много дала. Потому что после молодежной команды ты в «двойке» уже начинаешь играть со взрослыми мужиками, которые бьются за результат, закрываются, забив гол, делают все возможное, чтобы выиграть. На молодежном уровне все ребята пытаются себя проявить, там больше играют роль индивидуальные качества в отличие от взрослого футбола, где играют на команду. Совсем другая борьба, совсем другие скорости, гораздо тяжелее работать с мячом в центре, потому что постоянно находишься под прессингом.

Думаю, именно «Спартак-2» сыграл большую роль в моем переходе во взрослый футбол. Я долго тренировался с первой командой, но практики в ней поначалу было мало. Понимал, что надо играть как можно чаще, и как раз был «Спартак-2», где можно было эту практику получать и выкладываться по максимуму. Когда играешь, то находишься в игровом тонусе и намного увереннее себя чувствуешь. И переход в первую команду тогда получается гораздо более гладким.

Был расстроен из-за новости о закрытии «двойки», поскольку понимаю, что сейчас ребятам из молодежной команды, переходящим в первую команду, будет непросто перестроиться, привыкнуть, на это нужно время. Надеюсь, что «двойку» вернут.

«Спартак» закрыл вторую команду после завершения сезона-2021/22.

Руслан Литвинов. «Между деревней Шапкино и какими-нибудь Мальдивами, конечно, выберу деревню!» Интервью Руслана Литвинова

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
Навка поздравила Загитову с днем рождения
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбоза назвал Семака, Личку и Абаскаля лучшими тренерами сезона

Экс-форвард «Зенита» Роденков сравнил Денисова с Роналду