Литвинов рассказал о влиянии «Спартака-2» на его карьеру и выразил надежду, что клуб восстановят

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал в интервью «СЭ» о влиянии «Спартака-2» на его карьеру и выразил надежду, что «двойку» восстановят.

— Много ли тебе дала «двойка», сгладила ли переход из юношеского футбола во взрослый? И как ты отнесся к тому, что вторую команду в «Спартаке» закрыли?

— Конечно, очень много дала. Потому что после молодежной команды ты в «двойке» уже начинаешь играть со взрослыми мужиками, которые бьются за результат, закрываются, забив гол, делают все возможное, чтобы выиграть. На молодежном уровне все ребята пытаются себя проявить, там больше играют роль индивидуальные качества в отличие от взрослого футбола, где играют на команду. Совсем другая борьба, совсем другие скорости, гораздо тяжелее работать с мячом в центре, потому что постоянно находишься под прессингом.

Думаю, именно «Спартак-2» сыграл большую роль в моем переходе во взрослый футбол. Я долго тренировался с первой командой, но практики в ней поначалу было мало. Понимал, что надо играть как можно чаще, и как раз был «Спартак-2», где можно было эту практику получать и выкладываться по максимуму. Когда играешь, то находишься в игровом тонусе и намного увереннее себя чувствуешь. И переход в первую команду тогда получается гораздо более гладким.

Был расстроен из-за новости о закрытии «двойки», поскольку понимаю, что сейчас ребятам из молодежной команды, переходящим в первую команду, будет непросто перестроиться, привыкнуть, на это нужно время. Надеюсь, что «двойку» вернут.

«Спартак» закрыл вторую команду после завершения сезона-2021/22.