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18 мая, 10:51

Барбоза назвал Семака, Личку и Абаскаля лучшими тренерами сезона

Алина Савинова
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Португальский агент Паулу Барбоза назвал тройку лучших тренеров чемпионата России сезона-2022/23.

«Лучший тренер сезона в России, естественно, тот, кто выиграл чемпионат, — Семак. Но есть и другие специалисты, показавшие очень качественную работу, взять, к примеру, Марцела Личку в «Оренбурге». Есть вы спросите мою личную тройку, то первое место за Семаком, второе за Личкой, а на третьем месте — Абаскаль», — приводит «РБ Спорт» слова Барбозы.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак», который возглавляет Гильермо Абаскаль, набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» под руководством Марцела Лички идет на 8-й строчке, имея в активе 39 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-luchshie-trenery-sezona-semak-lichka-i-abaskal/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
Гильермо Абаскаль
Марцел Личка
Паулу Барбоза
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