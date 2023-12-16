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Сегодня, 14:36

«Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности по аренде Марадишвили

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Марадишвили.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности по аренде полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили сроком на полгода. При этом в соглашении между клубами не будет предусмотрена опция выкупа. Несмотря на это, нижегородцы рассчитывают сохранить футболиста после истечения арендного соглашения.

Ранее об интересе «Пари НН» в трансфере 23-летнего полузащитника сообщал журналист Иван Карпов.

В текущем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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