«Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности по аренде Марадишвили

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» и «Пари НН» близки к договоренности по аренде полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили сроком на полгода. При этом в соглашении между клубами не будет предусмотрена опция выкупа. Несмотря на это, нижегородцы рассчитывают сохранить футболиста после истечения арендного соглашения.

Ранее об интересе «Пари НН» в трансфере 23-летнего полузащитника сообщал журналист Иван Карпов.

В текущем сезоне игрок провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.