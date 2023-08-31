«Локомотив» подтвердил переход Конти в «Колон»

Пресс-служба «Локомотива» подтвердила, что защитник команды Херман Конти на правах аренды перешел в «Колон».

Арендное соглашение 29-летнего игрока с аргентинским клубом рассчитано до июня 2024 года и предусматривает опцию выкупа трансфера.

Конти является воспитанником «Колона». В январе 2023 года он перешел в «Локомотив» из «Бенфики». Аргентинец провел за железнодорожников 5 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

«Колон» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в активе 6 очков.

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