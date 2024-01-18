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Сегодня, 13:06

«Локомотив» получит выплату за переход Севикяна в «Ференцварош»

Артем Бухаев
Корреспондент
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В пресс-службе «Локомотива» сообщили «СЭ», что клуб получит выплату по механизму солидарности за переход полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».

Компенсация за подготовку в адрес «Локомотива» не выплачивается в связи с тем, что трудовой договор футболиста с «Ференцварошем» не является его первым профессиональным контрактом.

Точная сумма будет подсчитана ФИФА после проведения всех необходимых операций. Предполагается, что она составит порядка 15 тысяч евро.

Севикян является воспитанником академии «Локомотива».

С июля 2017 по июль 2022 года он находился в системе испанского «Леванте». Летом 2022 года футболист перешел в «Пари НН». 17 января пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе 22-летнего игрока в венгерский «Ференцварош».

Севикян провел за «Пари НН» в этом сезоне 24 матча и забил 7 голов.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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