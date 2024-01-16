«Локомотив»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Футболисты «Локомотива» вышли из зимнего отпуска в пятницу, 12 января. В э команда соберется в Москве и пройдет углубленный медосмотр. А 13-го числа начнется учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, где игроки готовятся к продолжению сезона.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

20 января. «Локомотив» — «Аль-Ухдуд»

24 января. «Локомотив» — «Акрон»

31 января. «Локомотив» — «Урал»

4 февраля. «Локомотив» — «Кайрат»

4 февраля. «Локомотив» — «Аль-Наср Дубай»

8 февраля. «Локомотив» — «Торпедо»

8 февраля. «Локомотив» — «Урарту»

20 февраля. «Локомотив» — «Абдыш-Ата»

24 февраля. «Локомотив» — «Ростов»

* Расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников будет дополнено позже на этой странице.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».