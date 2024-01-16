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Сегодня, 20:00

«Локомотив»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

Игроки «Локомотива» вышли из зимнего отпуска 12 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Игроки «Локомотива».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Футболисты «Локомотива» вышли из зимнего отпуска в пятницу, 12 января. В э команда соберется в Москве и пройдет углубленный медосмотр. А 13-го числа начнется учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, где игроки готовятся к продолжению сезона.

Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:

  • 20 января. «Локомотив» — «Аль-Ухдуд»
  • 24 января. «Локомотив» — «Акрон»
  • 31 января. «Локомотив» — «Урал»
  • 4 февраля. «Локомотив» — «Кайрат»
  • 4 февраля. «Локомотив» — «Аль-Наср Дубай»
  • 8 февраля. «Локомотив» — «Торпедо»
  • 8 февраля. «Локомотив» — «Урарту»
  • 20 февраля. «Локомотив» — «Абдыш-Ата»
  • 24 февраля. «Локомотив» — «Ростов»

* Расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников будет дополнено позже на этой странице.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

&laquo;Спартак&raquo;, как и&nbsp;прошлой зимой, отправится на&nbsp;сборы в&nbsp;Дубай. «Ахмат» уже в Турции, «Спартак» будет в отпуске еще 10 дней. Где и как клубы РПЛ готовятся к рестарту сезона

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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