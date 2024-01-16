«Локомотив»: расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024

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Футболисты «Локомотива» вышли из зимнего отпуска в пятницу, 12 января. В э команда соберется в Москве и пройдет углубленный медосмотр. А 13-го числа начнется учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, где игроки готовятся к продолжению сезона.
Расписание матчей и соперники на сборах зимой 2024*:
* Расписание матчей в рамках зимних сборов и список соперников будет дополнено позже на этой странице.
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.
Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».