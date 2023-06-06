«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева

«Локомотив» рассматривает вариант с приглашением полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в «Локомотиве» готовы рассмотреть как вариант полноценного трансфера, так и аренды — клуб ищет замену ушедшему после окончания контракта Франсуа Камано. В «Зените» пока не готовы рассматривать вариант с уходом Бакаева.

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» на правах свободного агента перед началом сезона. Он провел за петербуржцев 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.