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Сегодня, 15:58

«Локомотив» — «Сочи»: Дзюба и Глушенков сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Сочи», которым завершится 26-й тур РПЛ.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.

Запасные: Гильерме, Худяков, Смольников, Живоглядов, Кузьмичев, Митай, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Игнатьев, Раков, Изидор.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Макарчук, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Шипунов, Батырев, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Сарвели.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
08 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Сочи

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
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