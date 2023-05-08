Сегодня, 15:58
Стали известны составы на матч «Локомотив» — «Сочи», которым завершится 26-й тур РПЛ.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Погостнов, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Камано.
Запасные: Гильерме, Худяков, Смольников, Живоглядов, Кузьмичев, Митай, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Игнатьев, Раков, Изидор.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Жоаозиньо, Джорджевич.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Макарчук, Миладинович, Мещанинов, Сиссако, Бурмистров, Шипунов, Батырев, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Сарвели.
Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.00 (мск).