По правилам ли Сычевой пробил пенальти Акинфееву? Мнение Габулова

Бывший голкипер ЦСКА Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил, как форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой исполнил пенальти в ворота армейцев, которые защищал Игорь Акинфеев в матче 14-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью — 2:2.

— Разберем первый гол Сычевого. Непростой эпизод. Считаю, защитники недоработали. Да, кто-то скажет, что мяч забивался из вратарской, но в чем заключалась сложность для Игоря Акинфеева? Подача последовала с короткого расстояния, практически с линии штрафной. А это уже ударная позиция, и голкипер в такой ситуации больше нацелен на удар.

В итоге защитники сыграли неудачно, и Сычевой пробивал фактически в упор. На выходе голкиперу сыграть было нереально.

Что касается пенальти Сычевого, то я неоднократно видел, как в других чемпионатах футболисты подпрыгивают перед ударом. Так как судьи пока разрешают такое исполнение 11-метровых, значит, форвард «Оренбурга» правила не нарушал.

Понравилось, как Игорь действовал на 66-й минуте. Прочитал передачу на игрока «Оренбурга» на угол штрафной. Смело вышел из ворот и в ногах успел выудить мяч у соперника. Нивелировал угрозу.