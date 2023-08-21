«Локомотив» запросил мотивировочную часть решения КДК по инциденту с Дзюбой

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что «Локомотив» запросил мотивировочную часть решения комитета по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой.

34-летний форвард после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1), в котором не играл из-за травмы, грубо ответил журналисту «РБ Спорт» на вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

В среду, 16 августа, КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.

«Локомотив» запросил мотивировочную часть решения. Эта часть будет готова в течение 20 дней», — сказал Григорьянц «СЭ».

Покидая стадион вместе со своей семьей после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов», Дзюба в ответ на вопрос журналиста заявил: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...».