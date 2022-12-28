Ломбертс рассказал об играх «Зенита» в РПЛ в сезоне-2007/08

Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о российских командах в 2007 и 2008 году.

— Русские футболисты из той команды — сезон 2007, 2008 — золотое поколение Санкт-Петербурга. С ними было комфортно? Или они были непростыми ребятами?

— Были сложными. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. Мне тоже всегда хотелось побеждать, как и им. В итоге получались жаркие матчи. Но поэтому наша команда и была такой сильной, — цитирует Ломбертса Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.