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Ломбертс рассказал об играх «Зенита» в РПЛ в сезоне-2007/08

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о российских командах в 2007 и 2008 году.

— Русские футболисты из той команды — сезон 2007, 2008 — золотое поколение Санкт-Петербурга. С ними было комфортно? Или они были непростыми ребятами?

— Были сложными. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. Мне тоже всегда хотелось побеждать, как и им. В итоге получались жаркие матчи. Но поэтому наша команда и была такой сильной, — цитирует Ломбертса Sport24.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-27-lomberts-russkiye-v-zenite-byli-slozhnymi-rebyatami-no-poetomu-nasha-komanda-i-byla-takoy-silnoy
Николас Ломбертс
ФК Зенит
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