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Сегодня, 01:28

Луценко: «Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Динамо» Евгений Луценко ответил на вопрос о возможном участии в Медиалиге.

«Не готов к Медиалиге. Мне недавно попалось короткое видео — Дима Тарасов рубится с Мбаппе из 2Drots. И этот парень его кроет последними словами. Я так подумал: зачем мне это надо? Меня за 20 лет карьеры никто не оскорбил, а в Медиалиге это сделают в первом же матче. Если в мою сторону что-то скажут, просто не остановлюсь — начнется драка. Для меня такой переход на личности — красный флаг», — приводит слова Луценко Sport24.

Луценко с 2016 по 2019 год выступал за «Динамо», после чего перешел в «Арсенал». На данный момент 36-летний россиянин находится без клуба.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597786-eks-futbolist-dinamo-videl-kak-tarasova-v-medialige-kroyut-poslednimi-slovami-zachem-mne-eto-ne-khochu-draki
Дмитрий Тарасов
Евгений Луценко
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