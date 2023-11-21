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Сегодня, 09:28

Луценко рассказал историю о конфликте Мамаева с одноклассником

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Павел Мамаев.
Фото ФК «Ростов»
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Бывший игрок «Динамо» Евгений Луценко рассказал историю из юности, связанную с экс-футболистом сборной России Павлом Мамаевым.

«Как познакомился с Мамаевым? В интернате жили по четверо. Приехали втроем, заходим в комнату — лежит Мамай. Так и познакомились. Быстро подружились, начали проводить время, учились вместе. По ночам часто вылезали через окно, чтобы добежать до ближайшего ларька — он был на «Спортивной», где-то в 10 минутах от нас. А что было делать? Интернат закрывали на ключ, а нам хотелось кушать. С Пашей у нас много историй, но есть одна, которую помню до сих пор. Нам лет по 14. У нас в школе учился один парень — очень популярный среди сверстников, практически все его знали. У Мамая с ним возникали какие-то терки — то ли из-за девочки, то ли из-за чего-то еще, уже не вспомню. Как-то раз обстановка между ними накалилась до такого, что Паша отвесил ему разок с правой — и тот рухнул, как мешок. Мы после пятого урока обычно собирались с интернатовскими, чтобы вместе пойти домой. Стоим в столовой, ждем кого-то. Вдруг смотрим в окно, а у школы целая толпа. Короче, тот парень собрал друзей с других районов, чтобы с нами разобраться, — и человек 50 пришло. А нас всего 10! Прятаться не могли, пошли с ними разговаривать. Было предложение, чтобы Мамай с этим парнем подрались один на один. Но не успели: приехала полиция, и всех разогнали», — приводит слова Луценко Sport24.

Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Последним клубом полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», «Краснодар», «Ростов», а также ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597795-eks-futbolist-torpedo-rasskazal-neizvestnuyu-istoriyu-pro-yunogo-mamayeva-s-nami-prishli-razbiratsya-50-chelovek
Евгений Луценко
Павел Мамаев
Футбол
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