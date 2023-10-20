Лучшие судьи чемпионата России — Карасев, Кукуян, Левников и Чистяков

Департамент судейства РФС сегодня объявил арбитров матчей 12-го тура чемпионата России.

Если судить только по назначениям на игры турнира, можно предположить, что четверку лучших на сегодня составили Сергей Карасев, Павел Кукуян, Кирилл Левников и Артем Чистяков. Только у них по семь игр в 12 турах в качестве главных арбитров. У Евгения Кукуляка, Алексея Сухого и Рафаэля Шафеева по шесть встреч в роли рефери.

Полный список назначений выглядит так:

21 октября

«Оренбург» — «Факел» — Сергей Карасев, ассистенты Алексей Лунев, Илья Елеференко, резервный Анатолий Жабченко, ВАР Артур Федоров, АВАР Валерий Данченко, инспектор Сергей Лапочкин;

«Рубин» — ЦСКА — Павел Кукуян, ассистенты Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервный Сергей Цыганок, ВАР Андрей Фисенко, АВАР Рафаэль Шафеев, инспектор Александр Гвардис;

«Локомотив» — «Динамо» — Сергей Иванов, ассистенты Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов, резервный Ян Бобровский, ВАР Виталий Мешков, АВАР Роман Галимов, инспектор Сергей Зуев;

«Балтика» — «Краснодар» — Евгений Кукуляк, ассистенты Андрей Болотенков, Денис Березнов, резервный Роман Сафьян, ВАР Владислав Безбородов, АВАР Максим Гаврилин, инспектор Андрей Бутенко;

22 октября

«Урал» — «Сочи» — Владимир Москалев, ассистенты Кирилл Большаков, Михаил Иванов, резервный Антон Фролов, ВАР Алексей Сухой, АВАР Александр Богданов, инспектор Сергей Мартынов;

«Спартак» — «Пари НН» — Алексей Амелин, ассистенты Игорь Князев, Владимир Миневич, резервный Евгений Буланов, ВАР Рафаэль Шафеев, АВАР Андрей Фисенко, инспектор Сергей Хральцов;

«Зенит» — «Крылья Советов» — Артем Чистяков, ассистенты Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе, резервный Сергей Чебан, ВАР Роман Галимов, АВАР Виталий Мешков, инспектор Эдуард Малый;

«Ростов» — «Ахмат» — Кирилл Левников, ассистенты Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин, резервный Николай Волошин, ВАР Евгений Турбин, АВАР Артур Федоров, инспектор Александр Гончар.