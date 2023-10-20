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Сегодня, 14:00

«Рубин» — ЦСКА: время начала и где смотреть матч РПЛ

Матч РПЛ «Рубин» — ЦСКА начнется 21 октября в 14:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Рубин».
Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» на своем поле примет московский ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России по футболу 21 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию матча «Рубин» — ЦСКА 21 октября в прямом эфире. Начало — в 13.55.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Рубин» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Отрыв клуба от зоны вылета составляет всего 2 балла. ЦСКА идет на восьмой строчке в таблице, имея в своем активе 17 очков.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0.

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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