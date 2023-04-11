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Сегодня, 17:02

Лузин рассказал, как Галицкий прилетал на вертолете на тренировку

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин поделился воспоминаниями о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком.

«Он уделял нам много внимания. Никогда не забуду, как его вертолет сел на искусственное поле во время тренировки «Краснодара-2». Он вышел из вертолёта и к каждому футболисту обратился по имени! Мы в этот момент отрабатывали штрафные удары с Кириллом Морозовым. Он подошёл к нам как самый обычный человек и просто мило разговаривал несколько минут. Он очень хорошо ко мне относился, чувствовалось, что он испытывал особую любовь к нашей команде. Никогда не забуду, как высокий Сергей Николаевич в своих кожаный туфлях пинал мяч через стенку на поле», — приводит слова Лузина Metaratings.ru.

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился призером чемпионата России и дважды доходил до 1/8 финала лиги Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/vospitannik-krasnodara-luzin-galickii-priletal-na-vertolyote-na-nashu-trenirovku-i-v-kozhanykh-tuflyakh-pinal-myach-242488/
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Сергей Галицкий
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