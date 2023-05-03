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Сегодня, 16:46

Мацукатов считает, что психология повлияла на Шапи больше коронавируса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» Алекс Мацукатов поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Магомеде-Шапи Сулейманове.

«Действительно ли на Шапи так повлиял коронавирус? Коронавирус точно повлиял на него негативно — это выяснилось по его физическому состоянию. Но больше думаю, что это психология. Он играл хорошо, но ему не давали шанса в «Краснодаре». Возможно, на фоне этого последовал спад», — приводит слова Мацукатова Metaratings.ru.

Сулейманов является воспитанником «Краснодара». За основную команду клуба он провел 122 матча, в которых забил 23 гола и сделал восемь результативных передач. Нынешний сезон футболист проводит в составе «Хапоэль» Беэр-Шева на правах аренды.

Источник: https://metaratings.ru/news/macukatov-dumayu-psikhologiya-povliyala-na-shapi-bolshe-koronavirusa-on-igral-khorosho-no-emu-ne-davali-shansa-v-krasnodare-248105/
Алекс Мацукатов
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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