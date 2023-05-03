Каряка поздравил «Крылья Советов» с днем рождения

Экс-футболист «Крыльев» Андрей Каряка поздравил самарцев с днем рождения.

«Хочется пожелать успехов, стабильности и побед «Крыльям Советов». Пусть в Самаре всегда заполняется стадион. Какое место в моей жизни занимают «Крылья»? Была хорошая история с клубом. «Крылья» для меня не чужой клуб, провел прекрасные пять лет. Отличный город, болельщики. Этот период в моей футбольной карьере был очень хорошим. Много чего можно вспомнить. В первую очередь, это болельщики, полные трибуны, отличные результаты. У нас была добротная, атакующая команда. После игры, куда не придешь в Самаре часто узнавали. Болельщики всегда с теплотой относились к футболистам. Приятно вспомнить те моменты», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

3 мая «Крыльям Советов» исполняется 81 год.

Андрей Каряка провел за «Крылья Советов» 158 игр, забил 58 мячей и стал бронзовым призером в составе самарской команды в сезоне 2004.