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Сегодня, 16:41

Каряка поздравил «Крылья Советов» с днем рождения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Крыльев» Андрей Каряка поздравил самарцев с днем рождения.

«Хочется пожелать успехов, стабильности и побед «Крыльям Советов». Пусть в Самаре всегда заполняется стадион. Какое место в моей жизни занимают «Крылья»? Была хорошая история с клубом. «Крылья» для меня не чужой клуб, провел прекрасные пять лет. Отличный город, болельщики. Этот период в моей футбольной карьере был очень хорошим. Много чего можно вспомнить. В первую очередь, это болельщики, полные трибуны, отличные результаты. У нас была добротная, атакующая команда. После игры, куда не придешь в Самаре часто узнавали. Болельщики всегда с теплотой относились к футболистам. Приятно вспомнить те моменты», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

3 мая «Крыльям Советов» исполняется 81 год.

Андрей Каряка провел за «Крылья Советов» 158 игр, забил 58 мячей и стал бронзовым призером в составе самарской команды в сезоне 2004.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-hochu-pozhelat-pobed-kry-l-yam-moya-kar-era-v-samare-by-la-ochen-horoshej/
Андрей Каряка
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ФК Крылья Советов (Самара)
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