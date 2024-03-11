Магаль: «Нашу победу над «Спартаком» нельзя назвать случайной»

Защитник «Факела» Руслан Магаль поделился впечатлениями от победы в матче 20-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

— Старались действовать так же, как и в Воренже, прессинговать всю игру, — приводит слова Магаля «Евро-Футбол.Ру». — Можно сказать, что все получилось, раз выиграли. Стараемся делать на поле то, что от нас требует тренер. Играем в энергозатратный футбол, и нам это удается.

— От «Спартака» все-таки ожидали большего? Туром ранее красно-белые дали бой «Зениту» в Питере.

— Не сказал бы, что «Спартак» сыграл с нами слабо. Он показал неплохой футбол, хотя нашу победу нельзя назвать случайной. Мы были хороши на поле и реализовали свои моменты. Просто красно-белым в некоторых матчах не везет.

— Как вам поле в «Лужниках»? Показалось, что оно не самого лучшего качества.

— Нормальный газон, но лучше, чем в Воронеже, нет (улыбается). Я ведь родом оттуда. Дома и родные стены помогают.

— Довольны, как команда стартовала весной?

— Да. Получилось неплохо. Взяли 4 очка. Хотя могли больше.

— Какие цели у «Факела» на второй отрезок сезона?

— Мы способны подняться выше в турнирной таблице. А для этого надо продолжать так же играть, как со «Спартаком», и тогда все получится.

— Сами ожидали, что два раза в сезоне сможете обыграть «Спартак»?

— Почему нет? Я бы не сказал, что это результат удачи. Один раз может подфартить, но не два.

«Спартак» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

«Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и 3 ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в таблице чемпионата России.